Глава ERR об увольнении журналиста: никакой угрозы свободе слова нет и не будет

Postimees публикует заявление Роозе в полном объеме:

«В связи с поднятой в эти дни темой свободы журналистики нужно еще раз объяснить работу и принципы ERR. Безусловно, правление ERR в курсе того, как создается та или иная программа, хотя ее оформление, в том числе и выбор ведущих - в руках конкретного главного редактора.

Последовавшее за выборами время вызвало напряжение у многих наших сотрудников, но это не уменьшает значимость критики или свободы слова в нашей повседневной работе. ERR по-прежнему считает важным критический анализ злободневных тем, соответствующие передачи по-прежнему будут вестись как на «Радио 2», так и в других программах.

Решение Ахто Лобьякаса прекратить вести передачу - его личное желание. Правление было в курсе запросов и обратной связи, которая поступала после эфиров различных передач, однако обсуждение и анализ - это часть журналистики и повседневного рабочего процесса. Этим занимался, прежде всего, советник по журналистской этике и редакторы соответствующих программ. Оценки деятельности ERR необходимо давать на основании всех наших передач, не сводя свободу журналистики к уходу или приему на работу одного человека.

Свобода журналистики - не мелочь, которой торгуют на ERR.