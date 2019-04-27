Интересно путешествует "Аэрофлот"! Пассажир рассказал об экстренной посадке в Риге

Напомним, аэропорт получил сообщение от самолета о технических проблемах. Воздушное судно было встречено по самым высоким требованиям безопасности.

Тем временем один из пассажиров рейса Янис Вилцанс написал в социальной сети Facebook:

"Посмотрели красивые облака над Резекне и вернулись назад в Ригу. Интересно путешествует "Аэрофлот"".

В комментариях он рассказал о ситуации подробнее:

"Когда мы поднялись на высоту 10 км, случился системный сбой, выпали кислородные маски. Сделали селфи, после чего на высоте трех километров на пониженной скорости спокойно прилетели назад. Аэропорт встретил красивыми разноцветными машинами с мигающими лампочками".

По словам очевидца, никакой паники среди пассажиров не было. Половиной из них на этом рейсе оказалась группа школьников из России.