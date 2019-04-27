Тайная жизнь наркобанды: для хранения наркотиков снимали квартиры в Ласнамяэ, закладки делали в припаркованных на улицах машинах

Собранные в ходе расследования доказательства дали основание предъявить обвинение в том, что группировка перепродала в прошлом году за полгода почти килограмм кокаина и 27 кг марихуаны. Этим количеством можно довести до состояния наркотического опьянения 45 000 человек, то есть фактически все население Пярну.

Госпрокуратура на прошлой неделе отправила под суд 44-летнего Сергея, 47-летнего Владимира, 24-летнюю Элизе, 49-летнего Николая, 44-летнего Романа, 34-летнего Григория и 28-летнего Илью. Четверо перечисленных первыми находятся под арестом, трое последних — на свободе.

Двое обвиняемых ранее наказывались за наркопреступления. Один ранее наказывался за нарушение дорожного движения. Часть обвиняемых ранее никогда не привлекали внимание полиции.

По словам помощника прокурора госпрокуратуры Райго Ааса, служба по борьбе с наркотиками следила за деятельностью группировки почти в течение полугода: с начала лета прошлого года до 1 ноября, когда подозреваемые были задержаны.

Наркоторговцы для хранения и упаковки наркотиков снимали конспиративный дом в Маарду и две квартиры в Ласнамяэ.

«Наркопреступники не хотят хранить наркотики дома и соприкасаются с наркотическими веществами так мало, насколько это возможно, чтобы их нельзя было связать с ними, - говорит Аас. - Известно, что они все же время от времени ночевали в конспиративных квартирах, но это скорее для охраны наркотиков».

Дом наркогруппировка снимала на долгое время, квартиры в Ласнамяэ использовали в качестве временного склада: одну снимали на два месяца, другую — на три месяца. Квартиры и дом преступники нашли через порталы недвижимости и владельцы недвижимости даже не догадывались, что их жилплощадь используют для наркобизнеса.

Для передачи наркотиков группировка использовала припаркованные в Ласнамяэ или Пыхья-Таллинне неприметные автомобили. Наркоторговцы делали закладки в припаркованных на улицах автомобилях, а в течение нескольких часов за наркотиками приходил покупатель.

Наркоторговцы были самоуверенны и не боялись, что какой-то случайный мелкий воришка обчистит машину. Не раз двери автомобилей оставляли незапертыми, иногда покупатель получал ключи от машины. В ходе слежки не было обнаружено, чтобы кто-то из членов группировки следил за автомобилями, когда в них был ценный груз.

Как кокаин и марихуаны прибыли в Эстонию, в ходе расследования не удалось выяснить. «Мы предполагаем, что наркотики прибыли в Эстонию из Южной и Центральной Европы, но обвиняемые в ходе предварительного расследования не согласились обнародовать происхождение наркотиков», - сказал Аас.

Полученные от преступников кокаин имеет относительно высокую степень чистоты — 70 процентов. Как правило, до попадания к конечному потребителю кокаин смешивается с другими вещества и покупаемые на улице наркотики уже не такие чистые.

Оборот наркобизнеса достиг сотен тысяч евро. Стражи правопорядка конфисковали у группировки 850 граммов кокаина. На улицах кокаин в зависимости от качества стоит от 120 до 140 евро за грамм. Стоимость конфискованного кокаина составляет примерно 100 000 евро. Оптовая цена марихуаны — 5-10 евро за грамм, но цена на улице уже составляет 20 евро за грамм. Оптовая цена 27 килограммов марихуаны, которые прошли через группировку, может быть 135 000 — 270 000 евро, а цена на улице уже полмиллиона евро.