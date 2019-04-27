Сб, 27.04.2019
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Фото: 28 000 любителей рыбы собрались в портах Эстонии

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Сегодня, 27 марта, по всей Эстонии прошел День открытых рыбных портов, в рамках которого с рыбным промыслом и своей ежедневной деятельностью познакомили 22 морских, речных и озерных порта.

В рамках мероприятий Дня открытых дверей рыбных портов посетители сегодня до двух часов дня могли купить или попробовать на месте свежеприготовленную рыбу и изделия из рыбы, а также поучаствовать в развлекательной программе.

Министерство сельской жизни сообщило, что, по предварительным данным, всего в 22 порта пришло 28 000 посетителей. 

Смотрите в галереях, как прошел День рыбных портов в различных уголках Эстонии!

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