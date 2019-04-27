Картина дня: ДТП с автовозом, тайная жизнь наркодилеров в Таллинне и увольнение журналиста

Журналист, критиковавший EKRE: мне дали выбрать между самоцензурой и уходом с работы

Вчера стало известно, что Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) прекратила трудовые отношения с ведущим передачи Olukorrast riigis ("О ситуации в государстве") на «Радио 2» Ахто Лобьякасом. Сегодня Ахто Лобьякас подтвердил, что был вынужден покинуть место радиоведущего из-за своих критических высказываний. Читать далее...

Глава ERR об увольнении журналиста: никакой угрозы свободе слова нет и не будет

Председатель правления Общественного телерадиовещания Эрик Роозе сделал сегодня заявление в связи с уходом Ахто Лобьякаса с места ведущего «Радио 2» и подтвердил, что угрозы свободе журналистики на ERR нет и не будет. Читать далее...

Фото: автовоз с новыми автомобилями вылетел с дороги и перевернулся

Сегодня, 27 апреля, вечером недалеко от порта Палдиски в кювет вылетел автовоз с российским номером. Он перевозил новые автомобили марки Mercedes. Читать далее...

Зверское убийcтвo нa Teнepифe: мужчинa зaмaнил ceмью в пeщepу и забил до смерти жeну и cынa

Нa Teнepифe З9-лeтняя нeмкa и ee 10-лeтний cын Якoб в cpeду, 24 апреля, были нaйдeны мepтвыми в пeщepe, eщe oдин cын, ceмилeтний Йoзeф, чacaми дeзopиeнтиpoвaнный xoдил пo ocтpoву, пpeждe чeм eгo нaшли. Читать далее...

В Эстонии побит температурный рекорд за последние 50 лет

Вчера вечером на метеорологической станции Тарту-Тыравере зафиксировали рекордную для 26 апреля температуру. Читать далее...

Первый круизный лайнер сезона пришвартовался в Таллинне

В субботу открылся сезон круизных судов, ежегодно доставляющих в порты Эстонии сотни тысяч туристов со всего света. 27 апреля в Таллиннском порту Ванасадам пришвартовалось первое судно, на борту которого прибыли на один день до 2600 круизных туристов. Читать далее...

Тайная жизнь наркобанды: для хранения наркотиков снимали квартиры в Ласнамяэ, закладки делали в припаркованных на улицах машинах

Служба Налогово-таможенного департамента по борьбе с наркотиками вышла на след хорошо организованной таллиннской наркогруппировки, которая снимала квартиры для складирования наркотиков и использовала для их передачи припаркованные на улицах автомобили. Читать далее...

Купил машину б/у за 25 000, она сразу сломалась: как в Эстонии обманывают покупателей старых автомобилей

В пятницу Postimees писал о дешевом автохламе из Европы, который стекается на эстонские авторынки. Руководитель Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат рассказал Tarbija, какая цена должна насторожить покупателя. Читать далее...

Фото: в Вильнюсе с пятого этажа парковки упал BMW

В Вильнюсе с пятого этажа парковки торгового центра Europa выпал BMW X5, сообщает LRT со ссылкой на экстренные службы литовской столицы. Читать далее...

IKEA все ближе и ближе к Эстонии

Поклонники IKEA из Эстонии пребывают в приятном ожидании: долгожданный мебельный магазин приближается к ним шаг за шагом. Теперь за новинками можно следить в социальной сети Facebook. Читать далее...

От похолодания до потепления: смотрите, как будет меняться погода на следующей неделе