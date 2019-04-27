Эвелин Ильвес: сегодня я не пыталась стать председателем Партии зеленых

«Я сегодня не пыталась и никто не пытался стать новым председателем, поскольку правление просто не выбирали. По-моему мнению, это очень разумное решение. Это было и моим предложение на прошлом собрании, чтобы посреди предвыборной кампании в Европарламент не выбирать новое руководство, а по возможности сделать это после завершения кампании», - объяснила она.

Поскольку необходимые для избрания двух председателей изменения в уставе планируется внести к сентябрю этого года, Эвелин Ильвес не стремится занять место главы партии. Но она обещает подумать над тем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру. «Посмотрим, что к осени получится из меня как политика, так из партии, куда она будет развиваться, - говорит Ильвес. - Если увижу позитивное развитие как партии, так и себя, то, конечно, взвешу решение о выдвижении своей кандидатуры».