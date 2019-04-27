Эвелин Ильвес: сегодня я не пыталась стать председателем Партии зеленых

На сегодняшнем общем собрании Партии зеленых было принято решение оставить прежний состав правления. Хотя ранее Эвелин Ильвес демонстрировала, что хочет стать новым председателем партии, сегодня она даже не пыталась возглавить партию, пишет Postimees.
«Я сегодня не пыталась и никто не пытался стать новым председателем, поскольку правление просто не выбирали. По-моему мнению, это очень разумное решение. Это было и моим предложение на прошлом собрании, чтобы посреди предвыборной кампании в Европарламент не выбирать новое руководство, а по возможности сделать это после завершения кампании», - объяснила она.
Поскольку необходимые для избрания двух председателей изменения в уставе планируется внести к сентябрю этого года, Эвелин Ильвес не стремится занять место главы партии. Но она обещает подумать над тем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру. «Посмотрим, что к осени получится из меня как политика, так из партии, куда она будет развиваться, - говорит Ильвес. - Если увижу позитивное развитие как партии, так и себя, то, конечно, взвешу решение о выдвижении своей кандидатуры».
По словам Ильвес, сейчас у нее в приоритете все же попасть в Европарламент.