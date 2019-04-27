Путин подумывает раздать паспорта РФ всем жаждущим украинцам: расходы в 100 млрд некритичны, а пенсионеры поймут

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - сказал Путин. Он заявил, что решение об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям востока Украины было не спонтанным и не принималось с кондачка.

"Прежде чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа - это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", - цитирует президента РИА "Новости".

Он назвал страшилками опасения насчет существенной нагрузки на российский бюджет, хотя и признал, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР обойдется в 100 млрд рублей за несколько лет. "Эти страшилки вбрасываются теми людьми и теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия поддерживала людей, проживающих на Донбассе", - приводит слова Путина RNS.

Расходы в 100 млрд рублей, по его словам, не являются чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение обязательств перед российскими пенсионерами. "Сомнений нет: все социальные обязательства, абсолютно все, все социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий, - все будет исполнено", - заявил Путин.

Он добавил, что не считает социальной несправедливостью, если кто-то в Донбассе при получении российского паспорта сохранит украинскую пенсию, так как на Украине пенсия по старости составляет в среднем в российских рублях 6 тысяч.

Путин считает, что российские пенсионеры войдут в положение жителей Донецка и Луганска, которые "еще живут под пулями, у них снаряды разрываются время от времени в огородах". "Я думаю, и наши пенсионеры, многие из которых еще помнят годы Великой Отечественной войны, понимают, в каких условиях живут сегодня люди, не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальной несправедливостью", - сказал Путин, отметив, что людей нужно поддержать.

Ранее в Пенсионном фонде России РБК уточнили, что жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получать российские пенсии по старости только если переедут в РФ на постоянное жительство.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей Украины, назвав это чисто гуманитарным решением. Указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.

Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина вмешательством во внутренние дела страны, попыткой оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части украинского Донбасса. Он также потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с указом Путина.