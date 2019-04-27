Бизнесвумен из Эстонии украсила обложку Forbes

Первый Forbes, который написал о Jobbatical, был мексиканский, а обложку Хиндрикс украсила японского Forbes. «Издание связалось с нашим пресс-секретарем в Лондоне», - сказала Хиндрикс.

Статья во многом основывается на кризисе талантов в Японии. «Речь идет о самой быстро стареющей стране в мире. Когда-то Япония была в первых рядах в плане экономического развития, но теперь развитие затормозилось. Поговорили в первую очередь о перемещениях талантов — какие тренды в мире и что Эстония делает правильно, чтобы сюда приезжало много предпринимателей», - рассказала она.

На вопрос, что должна делать Япония иначе, чтобы решить кризис рабочей силы, Хиндрикс ответила, что список большой. Она отметила, что процесс иммиграции очень сложен. Также, по ее словам, в Японии большим барьером является владение языком, что изолирует их от иностранных талантливых людей.