Сб, 27.04.2019
Когда Эстония представит свою кандидатуру во временные члены Совбеза ООН, серебряная медаль явится поражением. Урмас Рейнсалу
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  • Внимание, водители: на нескольких дорогах Эстонии будут введены временные ограничения

Внимание, водители: на нескольких дорогах Эстонии будут введены временные ограничения

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Liis Treimann

Центр управления дорожным движением сообщает, что завтра в двух уездах будут введены дорожные ограничения. Особое внимание водителей обращают на велосипедистов, которые завтра будут участвовать в ралли и передвигаться по дорогам.

В Ярвамаа на 90-м км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру будут введены ограничения скорости, а также возможно непродолжительное перекрытие движения в связи с учениями регулировщиков.

В Валгамаа на шоссе Выру-Куйгатси-Тырва (27,0–46,7 км), на шоссе Татра-Отепя-Сангасте (27,0–46,7 км), а также в окрестностях на второстепенных дорогах будут введены ограничения, в том числе и скорости, в связи с проведением мероприятия «Отепяское велосипедное ралли 2019».

Водителям необходимо будет двигаться в соответствии со временной организацией дорожного движения. Департамент шоссейных дорог просит участников дорожного движениям считаться с передвигающимися по дорогам велосипедистами.

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