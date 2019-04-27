Внимание, водители: на нескольких дорогах Эстонии будут введены временные ограничения

Центр управления дорожным движением сообщает, что завтра в двух уездах будут введены дорожные ограничения. Особое внимание водителей обращают на велосипедистов, которые завтра будут участвовать в ралли и передвигаться по дорогам.
В Ярвамаа на 90-м км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру будут введены ограничения скорости, а также возможно непродолжительное перекрытие движения в связи с учениями регулировщиков.
В Валгамаа на шоссе Выру-Куйгатси-Тырва (27,0–46,7 км), на шоссе Татра-Отепя-Сангасте (27,0–46,7 км), а также в окрестностях на второстепенных дорогах будут введены ограничения, в том числе и скорости, в связи с проведением мероприятия «Отепяское велосипедное ралли 2019».
Водителям необходимо будет двигаться в соответствии со временной организацией дорожного движения. Департамент шоссейных дорог просит участников дорожного движениям считаться с передвигающимися по дорогам велосипедистами.