В России мужчина убил и сбросил в колодец своих домочадцев, включая трех детей
В Башкортостане следственные органы устанавливают обстоятельства убийства семьи из пяти человек, тела которых были обнаружены в заброшенном колодце на садовом участке в Уфе. Две женщины и трое детей пропали еще в декабре 2018 года, но вплоть до апреля никто не заявлял об их исчезновении, сообщается на сайте регионального управления СКР, передает Newsru.
В апреле в полицию обратилась жительница Уфы, обеспокоенная исчезновением своей подруги. В ходе поисков правоохранители наведались к 46-летнему отцу семейства - единственному из близких родственников пропавших, но он не открыл дверь и покончил с собой.
В ходе расследования было установлено, что в декабре мужчина убил 39-летнюю супругу, своих детей двух и шести лет, а также падчерицу и ее ребенка. Затем он заказал грузовой автомобиль и перевез тела на садовый участок вблизи "Северного кладбища" в Орджоникидзевском районе Уфы. Трупы он спрятал в заброшенном колодце на соседнем участке.
В поисках был задействован почти весь отдел криминалистики, следователи, множество полицейских. Они прочесывали лес и садовые товарищества вблизи "Северного кладбища". Также использовались квадрокоптер, источник криминалистического света и другая спецтехника.
Точную причину смерти женщин и детей установит судебно-медицинская экспертиза. Как пишет "Комсомольская правда", по предварительным данным, все они были задушены. Самого маленького, которому на момент смерти было всего девять месяцев, нашли с соской во рту.
Источник портала UFA1.Ru, близкий к следствию, рассказал, что семья жила в однокомнатной квартире, отец часто выпивал. "Видимо, во время одной из попоек у него что-то и перемкнуло", - заключил собеседник портала.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершенном в отношении малолетнего (пункты "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).