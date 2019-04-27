В России мужчина убил и сбросил в колодец своих домочадцев, включая трех детей

В апреле в полицию обратилась жительница Уфы, обеспокоенная исчезновением своей подруги. В ходе поисков правоохранители наведались к 46-летнему отцу семейства - единственному из близких родственников пропавших, но он не открыл дверь и покончил с собой.

В ходе расследования было установлено, что в декабре мужчина убил 39-летнюю супругу, своих детей двух и шести лет, а также падчерицу и ее ребенка. Затем он заказал грузовой автомобиль и перевез тела на садовый участок вблизи "Северного кладбища" в Орджоникидзевском районе Уфы. Трупы он спрятал в заброшенном колодце на соседнем участке.

В поисках был задействован почти весь отдел криминалистики, следователи, множество полицейских. Они прочесывали лес и садовые товарищества вблизи "Северного кладбища". Также использовались квадрокоптер, источник криминалистического света и другая спецтехника.

Точную причину смерти женщин и детей установит судебно-медицинская экспертиза. Как пишет "Комсомольская правда", по предварительным данным, все они были задушены. Самого маленького, которому на момент смерти было всего девять месяцев, нашли с соской во рту.

Источник портала UFA1.Ru, близкий к следствию, рассказал, что семья жила в однокомнатной квартире, отец часто выпивал. "Видимо, во время одной из попоек у него что-то и перемкнуло", - заключил собеседник портала.