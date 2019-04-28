Вс, 28.04.2019
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  • Видео: центр Таллинна заволокло дымом - смотрите, что устроили безответственные водители

Видео: центр Таллинна заволокло дымом - смотрите, что устроили безответственные водители

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Вчера в Таллиннской летной гавани открылся новый сезон американских автомобилей. После съезда в 18.00 любители редких машин отправились в "круиз" по городу и тут же привлекли к себе внимание таллиннцев.

К сожалению, не столько необычными автомобилями, сколько своим безответственным поведением.

Так, читатель Rus.Postimees прислал видео, снятое около Viru Keskus. На кадрах видно, как американские машины жгут резину, при этом над улицей вздымается огромное облако дыма. В тот момент, поблизости находится много людей.

ФОТО: фото читателя

ФОТО: фото читателя

Галерея с открытия сезона американских автомобилей:

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