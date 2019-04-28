В Финском заливе перевернулся прогулочный катер

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу доложило о спасении восьмерых человек в акватории Финского залива рядом с Канонерским островом вечером 27 апреля, пишет "Фонтанка".

Как уточнили в ведомстве, информация о том, что катер потерял ход и тонет, поступила на пульт дежурного в 21:30.

Приехавшие на место спасатели в 21:50 спасли из воды восемь человек в спасательных жилетах. Их доставили в яхтклуб «Балтиец» для медосмотра.

К спасательной операции привлекли 18 единиц техники и 47 человек, к поисковым работам привлечены катера УВД на морском и речном транспорте и ОМОН Росгвардии.