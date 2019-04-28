Вс, 28.04.2019
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В Финском заливе перевернулся прогулочный катер

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Море. Иллюстративное фото

ФОТО: Mailiis Ollino/

Вечером 27 апреля в Финском заливе в Санкт-Петербурге перевернулся прогулочный катер, на борту которого находились девять человек. Восьмерых удалось спасти, поиски девятого продолжаются.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу доложило о спасении восьмерых человек в акватории Финского залива рядом с Канонерским островом вечером 27 апреля, пишет "Фонтанка".

Как уточнили в ведомстве, информация о том, что катер потерял ход и тонет, поступила на пульт дежурного в 21:30.

Приехавшие на место спасатели в 21:50 спасли из воды восемь человек в спасательных жилетах. Их доставили в яхтклуб «Балтиец»  для медосмотра.

К спасательной операции привлекли 18 единиц техники и 47 человек, к поисковым работам привлечены катера УВД на морском и речном транспорте и ОМОН Росгвардии. 

Инцидент произошел в пяти километрах от Канонерского острова, продолжаются поиски. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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