Сегодня в 11.15 сообщили, что в Таллинне на Тынисмяги вспыхнул пожар в офисном здании, в котором сейчас проводится ремонт. Ранее там находилось Министерство юстиции.

Сейчас пожар полыхает на чердаке четырехэтажного здания.

Идут работы по тушению.