Rus.Postimees.ee112Фото: на Тынисмяги горит офисное зданиеФото: на Тынисмяги горит офисное зданиеrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии28 апреля 2019, 11:59Сегодня в 11.15 сообщили, что в Таллинне на Тынисмяги вспыхнул пожар в офисном здании, в котором сейчас проводится ремонт. Ранее там находилось Министерство юстиции.Сейчас пожар полыхает на чердаке четырехэтажного здания.Идут работы по тушению. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариипожарталлиннтынисмяги