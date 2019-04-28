Фото: перевернувшийся грузовик парализовал движение на шоссе Таллинн-Пярну
Сегодня около 8 утра на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в районе Аре произошла авария: посреди шоссе перевернулся грузовик с прицепом, перевозивший электронику.
Движение на месте аварии закрыто и направлено в объезд. На месте происшествия работают регулировщики, сообщает Pärnu Postimees.
Водитель был трезв, он отделался легкими повреждениями. Подробности ДТП выясняются.
В полиции напоминают: за руль нужно садиться только отдохнувшим и трезвым, а во время поездки необходимо концентрироваться только на вождении. Концентрация крайне важна, и она существенно ослаблена, если водитель устал, пьян или занимается за рулем посторонними делами.