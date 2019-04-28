Вс, 28.04.2019
"Если бы у нас были люди, которые так же открыто поддерживали ленинизм, сталинизм или маоизм, они бы уже давно стали политическими трупами". Рейн Рауд
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: перевернувшийся грузовик парализовал движение на шоссе Таллинн-Пярну

Фото: перевернувшийся грузовик парализовал движение на шоссе Таллинн-Пярну
Движение закрыто уже несколько часов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Сегодня около 8 утра на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в районе Аре произошла авария: посреди шоссе перевернулся грузовик с прицепом, перевозивший электронику.

Движение на месте аварии закрыто и направлено в объезд. На месте происшествия работают регулировщики, сообщает Pärnu Postimees.

Водитель был трезв, он отделался легкими повреждениями. Подробности ДТП выясняются.

В полиции напоминают: за руль нужно садиться только отдохнувшим и трезвым, а во время поездки необходимо концентрироваться только на вождении. Концентрация крайне важна, и она существенно ослаблена, если водитель устал, пьян или занимается за рулем посторонними делами.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ