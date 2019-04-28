Фото: перевернувшийся грузовик парализовал движение на шоссе Таллинн-Пярну

В полиции напоминают: за руль нужно садиться только отдохнувшим и трезвым, а во время поездки необходимо концентрироваться только на вождении. Концентрация крайне важна, и она существенно ослаблена, если водитель устал, пьян или занимается за рулем посторонними делами.