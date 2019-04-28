В Эстонии использовали опасные стройматериалы: некоторым домам грозит обрушение

Департамент защиты прав потребителя и технического надзора обнаружил недопустимую ошибку при проверке бетонных камней для кладки в двух магазинах Ehituse ABC 31 октября прошлого года. Это блоки, произведенные на заводе Rae Kivitehas, они называются Magna Plokk и были произведены в период с 10 августа по 9 сентября 2018 года.

Камни отправили на проверку в Дорожный техноцентр, где было установлено, что, несмотря на декларируемый производителем предел прочности 18 Н/мм², реальные показатели были на 53% меньше: 9,6 Н/мм². Уточним, что это пустотелые блоки с параметрами 190x190x390/60 мм, они используются как камни первой категории в несущих конструкциях зданий.

Каменный завод Раэ теперь должен предоставить департаменту отчет, при строительстве каких зданий использовали или планируют использовать эти камни. Производитель сам должен будет провести контрольные расчеты несущих конструкций этих зданий с учетом действительного предела прочности блоков.

Кроме того, департамент предписал немедленно прекратить производство этих блоков, пока оно не будет приведено в соответствие с требованиями. На Rae Kivitehas пообещали исправить качество продукции, однако и повторные испытания показали, что качество по-прежнему колеблется.

В предписании департамента отмечается: если проектировщику предоставляют не соответствующие действительности данные о компонентах кладки, может возникнуть ситуация, при которой конструкции зданий будут перегружены. Сети строительных магазинов Decora и Espak сообщили сегодня Postimees, что в прошлом году они не принимали эти блоки с раэского завода.