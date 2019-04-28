Видео: к пьяной матери троих детей вызвали патруль МуПо

Как сообщается, женщина живет в социальном доме в Пыхья-Таллинне. После распития алкогольных напитков в компании мужчин она бродила между домами в Пельгуранде и затем напала на соседа, который попытался оказать ей помощь.

Из ее путаной речи инспекторы МуПо выяснили, что дома ее ждут трое детей. Позже выяснилось, что двое из них несовершеннолетние. Пристрастие женщины к алкоголю - не новость для сотрудников социального дома. К счастью, на этот раз мать троих детей явилась домой, чтобы отоспаться после пьянки.