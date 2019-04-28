Фото: полет военного вертолета над Харьюмаа закончился вызовом спасателей

Спасательный департамент сегодня в 12.40 получил сообщение, что в Харьюмаа в волости Куусалу в деревне Хирвли ландшафтный пожар. Огонь заметила команда пролетавшего в том районе военного вертолета. Они и сообщили об этом спасателям.