Фото: полет военного вертолета над Харьюмаа закончился вызовом спасателей

Спасательный департамент сегодня в 12.40 получил сообщение, что в Харьюмаа в волости Куусалу в деревне Хирвли ландшафтный пожар. Огонь заметила команда пролетавшего в том районе военного вертолета. Они и сообщили об этом спасателям.
Распространение пожара удалось прекратить в 14.26, пишет Postimees. Горело почти два гектара леса. На данный момент ведутся поиски возможных очагов возгорания.
Несмотря на кратковременные дожди пожароопасность в Эстонии не снизилась, сообщил еще вчера Спасательный департамент. Скорее наоборот: синоптики Службы погоды Эстонии объявили предупреждение второго уровня опасности, а это значит, что по всей Эстонии очень сухо, существует большая угроза пожаров.
Спасатели просят при разведении огня быть чрезвычайно внимательными:
- разводите костры на природе только в специально отведенных местах;
- следуйте требованиям пожарной безопасности;
- разводите костры только при тихом ветре и следите за направлением ветра;
- держите поблизости средства для тушения огня, например, ведро с водой или песком.