Вс, 28.04.2019
"Мы привыкли, что нам нужны патроны, чтобы отстреливаться. Теперь же нам нужно думать о том, чтобы, может быть, копить патроны для управления страной" Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
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  • Фото: полет военного вертолета над Харьюмаа закончился вызовом спасателей

Фото: полет военного вертолета над Харьюмаа закончился вызовом спасателей

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Спасательный департамент сегодня в 12.40 получил сообщение, что в Харьюмаа в волости Куусалу в деревне Хирвли ландшафтный пожар. Огонь заметила команда пролетавшего в том районе военного вертолета. Они и сообщили об этом спасателям.

Распространение пожара удалось прекратить в 14.26, пишет Postimees. Горело почти два гектара леса. На данный момент ведутся поиски возможных очагов возгорания.

Несмотря на кратковременные дожди пожароопасность в Эстонии не снизилась, сообщил еще вчера Спасательный департамент. Скорее наоборот: синоптики Службы погоды Эстонии объявили предупреждение второго уровня опасности, а это значит, что по всей Эстонии очень сухо, существует большая угроза пожаров.

Спасатели просят при разведении огня быть чрезвычайно внимательными:

  • разводите костры на природе только в специально отведенных местах;
  • следуйте требованиям пожарной безопасности;
  • разводите костры только при тихом ветре и следите за направлением ветра;
  • держите поблизости средства для тушения огня, например, ведро с водой или песком.

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