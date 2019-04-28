Картина дня: православная Пасха, предупреждение синоптиков и опасные стройматериалы

Эстония празднует православную Пасху

В ночь с субботы на воскресенье в православных храмах по всей Эстонии прошли богослужения, посвященные светлому празднику Пасхи. В воскресенье в 16.00 в собор Александра Невского в Таллинне из Иерусалима прибыл благодатный огонь. Читать далее...

Синоптики объявили предупреждение второго уровня

Служба погоды объявила предупреждение второго уровня опасности: по всей Эстонии очень сухо, существует большая угроза пожаров. Читать далее...

Зеленский — Путину: "Я бы не советовал соблазнять граждан Украины паспортами РФ"

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook опубликовал обращение на украинском и русском языках к президенту России Владимиру Путину. Читать далее...

Видео: центр Таллинна заволокло дымом - смотрите, что устроили безответственные водители

Вчера в Таллиннской летной гавани открылся новый сезон американских автомобилей. После съезда в 18.00 любители редких машин отправились в "круиз" по городу и тут же привлекли к себе внимание таллиннцев. Читать далее...

Страдающей тяжелым заболеванием Катерине нужна ваша помощь

В Таллинне идет регистрация на четвертый Народный забег в парке Паэ, который пройдёт 29 мая. Забег проводится в благотворительных целях - помочь собрать средства для лечения тяжелобольной девушки из Тарту. Читать далее...

Военная техника на дорогах Эстонии: водителей призывают к терпению

В понедельник на территории Эстонии начинаются крупнейшие трехнедельные учения Сил обороны «Весенний шторм», в которых примут участие более 9000 военнслужащих из 13 стран. Читать далее...

В Эстонии использовали опасные стройматериалы: некоторым домам грозит обрушение

На эстонском строительном рынке обнаружили бракованные камни для кладки, их использование в строительстве несет реальную угрозу обрушения зданий. Читать далее...

Погрелись - и хватит: в Эстонии ожидаются заморозки

Над Эстонией распростерлась южная периферия области высокого давления, которая удерживает вдали дождевые облака. Поступивший к нам с северо-востока холодный воздух понизил показания термометров. Читать далее...

Каким будет лето в Эстонии? Синоптики дали первые прогнозы

Неделя с прекрасной весенней погодой неизбежно привела к возникновению вопроса: если летнее тепло придет слишком рано, то в июле-августе в основном будут дожди и прохлада? Читать далее...

Фото: полет военного вертолета над Харьюмаа закончился вызовом спасателей