Вс, 28.04.2019
"Если бы у нас были люди, которые так же открыто поддерживали ленинизм, сталинизм или маоизм, они бы уже давно стали политическими трупами". Рейн Рауд
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Видео: в России машина сбила мать, решившую с коляской перебежать многополосную дорогу

Видео: в России машина сбила мать, решившую с коляской перебежать многополосную дорогу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: скриншот

В Казани очевидцы сняли на видео, как иномарка сбила женщину с коляской. На кадрах запечатлено, что она перебегала дорогу в неположенном месте. 

На кадрах видно, что женщина пытается перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода под мостом. В какой-то момент в коляску врезается автомобиль.

«Авария произошла на улице Назарбаева вчера в 17.50. Водитель Opel двигался в сторону Петербургской улицы. В итоге ребенок получил небольшие ушибы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой, мать не пострадала», – рассказали ИА «Татар-информ» в МВД Татарстана.

По предварительным данным, она находилась в состоянии опьянения. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ