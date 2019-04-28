Спецслужбы предупредили о риске новых терактов на курортах, подобных Шри-Ланке

По данным собеседников издания, после окончательного падения "Исламского государства" на территории Сирии и Ирака, покидающие Ближний Восток боевики собираются сосредоточиться на организации терактов на курортах. Наиболее вероятными объектами атак называют Индию и Мальдивы, а также туристические районы Кении и Танзании, передает "Интерфакс".

По словам источников The Sunday Telegraph, падение ИГ, как это ни парадоксально, начало представлять определенную проблему. Если раньше лидеры террористов уделяли много сил и времени государственному управлению и обустройству жизни на захваченной территории, то теперь они могут полностью переключиться на организацию взрывов и нападений.

"Халифат уничтожен, но в ближайшем будущем мы можем получить новую проблему: боевики ИГ расползутся по миру и будут искать возможность устроить теракты, чтобы еще раз заявить о себе", - говорит источник.

Теракты на Шри-Ланке

Серия взрывов произошла на Шри-Ланке неделю назад, когда католики отмечали Пасху. По последним данным, погибли более 250 человек, почти 500 получили ранения. Теракты произошли в дорогих отелях Коломбо и его окрестностях, а также в церквях в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.