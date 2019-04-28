Анетт Контавейт сражалась достойно, но финал в Штутгарте проиграла

Особых проблем чешка в первом сете не испытала, быстро нащупав свою игру и сделав несколько важных сетболов уверенно выиграла первую партию. Во втором сете соперницы шли ноздря в ноздрю, правда у Контавейт был шанс убежатэ от соперницы при сцете 3:1, но, отдав свою подачу, Контавейт позволила Квитовой сравнять счет. Все решилось на тай-брейке, где Квитова повела 5:0 и шансов на победу у Контавейт уже не осталось.