Вс, 28.04.2019
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  • Анетт Контавейт сражалась достойно, но финал в Штутгарте проиграла

Анетт Контавейт сражалась достойно, но финал в Штутгарте проиграла

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Финал Контавейт проводила против третьей ракетки мира, чешки Петры Квитовой. Поединок завершился победой Квитовой 6:3, 7:6.

Особых проблем чешка в первом сете не испытала, быстро нащупав свою игру и сделав несколько важных сетболов уверенно выиграла первую партию. Во втором сете соперницы шли ноздря в ноздрю, правда у Контавейт был шанс убежатэ от соперницы при сцете 3:1, но, отдав свою подачу, Контавейт позволила Квитовой сравнять счет. Все решилось на тай-брейке, где Квитова повела 5:0 и шансов на победу у Контавейт уже не осталось.

Победа Пeтры Квитовой позволит уже завтра чешке подняться на вторую строку мирового рейтинга.

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