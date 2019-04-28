Шесть тяжелых ДТП на одном месте: опасный перекресток продолжает наводить ужас на людей

Насколько известно редакции Pärnu Postimees, на перекрестке улиц Нийду и Оя в Пярну в этом году произошло два тяжелых ДТП. В прошлом году их было четыре. Большинство аварий происходит, поскольку знак «Стоп» остается незамеченным или его игнорируют. Горуправа еще в январе обещала заняться этой проблемой, но до сих пор ничего не предпринято.
Первое тяжелое ДТП на этом перекрестке в этом году произошло 11 января, когда в бок автобуса врезался грузовик. В автобусе было почти 30 человек, к счастью, никто не получил серьезных травм. В соцсетях появились активные обсуждения: перекресток заставляет горожан волноваться, а иногда и вызывает чувство страха.
Тогда специалист по дорожному движения горуправы Тоомас Таммела сказал,что в планах в ближайшее время улучшить разметку. Спустя полтора месяца ничего не было предпринято и произошло новое ДТП: также грузовик врезался в ехавший по главной дороге автобус.
В начале марта, после второго в этом году ДТП, Таммела сообщил, что на перекрестке планируется как можно быстрее установить более крупный знак «Стоп». А также планировалось улучшить разметку на дорожном покрытии, когда позволят погодные условия.
Спустя почти несколько месяцев, ничего из вышеперечисленного не было сделано. Вчера советник по прессе горуправы Теэт Роосаар сказал, что у города эти работы запланированы на ближайшее время. «Пока работники заняты пешеходными переходами, обновлением дорожной разметки в центре города и прочими работами», - объяснил он.