Сборная Эстонии начала домашний чемпионат мира с поражения

Сборная Эстонии сумела дважды отыграться по ходу дебютного поединка домашнего ЧМ по хоккею в поединке против команды Румынии, но в серии буллитов удача улыбнуласькоманде с юга Европы 4:3
Сборная Эстонии домашний чемпионат мира открыла против команды Румынии. В первом периоде румыны сумеле дважды огорчить вратаря нашей команды Виллема-Хенрика Койтмаа. Во второй двадцатиминутке подпечные Юсси Тупамяки смогли сравнять счет: Андрей Марков и Роберт Рооба восстановили равновесие , 2:2.
В третьем периоде Румынию вывел вперед воспитанник украинского хоккея, Павел Борисенко, однако Сильвер Керна с передачи Роберта Рооба сумел во второй раз сравнять счет - 3:3.
Судьба матча решалась в серии буллитов: в составе сборной Эстонии были точны Андрей Марков, Роберт Аррак, Роберт Рооба. Румынские хоккеисты не отставали: Константин Мирча, Павел Борисенко, Даниель Транка. Решающий буллит у румын реализовал Силард Рокаль. Наша команда имела шанс отыграться, но Роберт Рооба не сумел переиграть вратаря румын Патрика Полца. Поражение 3:4 в серии буллитов принесло нашей команде одно очко. Румыния записала на свой счет два балла.