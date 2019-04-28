Сборная Эстонии начала домашний чемпионат мира с поражения

Сборная Эстонии домашний чемпионат мира открыла против команды Румынии. В первом периоде румыны сумеле дважды огорчить вратаря нашей команды Виллема-Хенрика Койтмаа. Во второй двадцатиминутке подпечные Юсси Тупамяки смогли сравнять счет: Андрей Марков и Роберт Рооба восстановили равновесие , 2:2.

В третьем периоде Румынию вывел вперед воспитанник украинского хоккея, Павел Борисенко, однако Сильвер Керна с передачи Роберта Рооба сумел во второй раз сравнять счет - 3:3.