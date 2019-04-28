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  • Фото: возле подстанции вспыхнул пожар, дома остались без электричества

Фото: возле подстанции вспыхнул пожар, дома остались без электричества

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Päästeautod Mulgi vallas sündmuskoha lähedal.

ФОТО: Elmo Riig

Сегодня, 28 апреля, в 17:42 в Центр тревоги поступило сообщение по лесном пожаре в Вильянди в волости Мульги возле подстанции.

Пожар в волости Мульги.

ФОТО: Elmo Riig

У спасателей возникли трудности с доступом к пожару, создавала также опасность высоковольтная линия электропередач. В 18:30 были начаты работы по тушению, пожар удалось взять под контроль в 18:41. Работы по тушению продолжаются, ведется поиск отдельных очагов возгорания.

Руководитель работами по тушению Рейн Микк сказал Sakala, что в нескольких сотнях метров от подстанции между двумя столбами оборвалась линия. По его словам, огонь распространился на гектар. 

Дома в этом районе остались без электричества, поскольку на время работ по тушению электричество было отключено.

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