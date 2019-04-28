Фото: возле подстанции вспыхнул пожар, дома остались без электричества

Пожар в волости Мульги. ФОТО: Elmo Riig

У спасателей возникли трудности с доступом к пожару, создавала также опасность высоковольтная линия электропередач. В 18:30 были начаты работы по тушению, пожар удалось взять под контроль в 18:41. Работы по тушению продолжаются, ведется поиск отдельных очагов возгорания.

Руководитель работами по тушению Рейн Микк сказал Sakala, что в нескольких сотнях метров от подстанции между двумя столбами оборвалась линия. По его словам, огонь распространился на гектар.