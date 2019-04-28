Вс, 28.04.2019
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Полиция придумала оригинальный способ борьбы с лихачами

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Полицейский измеряет скорость.

ФОТО: Mailis Ollino/Pärnu Postimees

За последние три месяца придорожные камеры измерения скорости зафиксировали 21 000 нарушений.

В апреле полицейские уже задержали около 4300 водителей, которые превысили скорость, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Многие автомобилисты забывают, что превышение скорости на казалось бы незначительные 10 километров в час может повлечь за собой трагические последствия.

До 17 мая полиция будет сообщать в утренней телепередаче ETV "Terevisioon", в каких местах стражи порядка будут в течение дня измерять скорость. Цель такой предупредительной инициативы - сделать движение на дорогах безопаснее.

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