Полиция придумала оригинальный способ борьбы с лихачами

За последние три месяца придорожные камеры измерения скорости зафиксировали 21 000 нарушений.
В апреле полицейские уже задержали около 4300 водителей, которые превысили скорость, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Многие автомобилисты забывают, что превышение скорости на казалось бы незначительные 10 километров в час может повлечь за собой трагические последствия.
До 17 мая полиция будет сообщать в утренней телепередаче ETV "Terevisioon", в каких местах стражи порядка будут в течение дня измерять скорость. Цель такой предупредительной инициативы - сделать движение на дорогах безопаснее.