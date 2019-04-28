Полиция придумала оригинальный способ борьбы с лихачами

В апреле полицейские уже задержали около 4300 водителей, которые превысили скорость, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Многие автомобилисты забывают, что превышение скорости на казалось бы незначительные 10 километров в час может повлечь за собой трагические последствия.