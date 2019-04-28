Вс, 28.04.2019
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Видео: в Германии из-за сильного града столкнулись 50 автомобилей
Минимум 25 пострадавших, шестеро в тяжелом состоянии

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ФОТО: скриншот

Сегодня, 28 апреля, в Германии на трассе А71 произошла масштабная авария с участием более полусотни автомобилей. Причиной стал внезапный град, из-за которого резко ухудшились дорожные условия, сообщает MDR.

По последним данным, на трассе A71 в южной части Тюрингии столкнулись более 50 автомобилей.

По меньшей мере 25 человек получили ранения, шестеро из них в тяжелом состоянии. Для спасения пострадавших задействовали вертолеты. По предварительным данным, среди госпитализированных семеро детей. 

Массовая авария произошла между городами Майнинген и Зуль. Пробка из столкнувшихся автомобилей растянулась на несколько сотен метров. 

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