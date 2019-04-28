Видео: в Германии из-за сильного града столкнулись 50 автомобилей

По последним данным, на трассе A71 в южной части Тюрингии столкнулись более 50 автомобилей.

По меньшей мере 25 человек получили ранения, шестеро из них в тяжелом состоянии. Для спасения пострадавших задействовали вертолеты. По предварительным данным, среди госпитализированных семеро детей.

Массовая авария произошла между городами Майнинген и Зуль. Пробка из столкнувшихся автомобилей растянулась на несколько сотен метров.