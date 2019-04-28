Видео: в Германии из-за сильного града столкнулись 50 автомобилей
Сегодня, 28 апреля, в Германии на трассе А71 произошла масштабная авария с участием более полусотни автомобилей. Причиной стал внезапный град, из-за которого резко ухудшились дорожные условия, сообщает MDR.
По последним данным, на трассе A71 в южной части Тюрингии столкнулись более 50 автомобилей.
По меньшей мере 25 человек получили ранения, шестеро из них в тяжелом состоянии. Для спасения пострадавших задействовали вертолеты. По предварительным данным, среди госпитализированных семеро детей.
Массовая авария произошла между городами Майнинген и Зуль. Пробка из столкнувшихся автомобилей растянулась на несколько сотен метров.
Glätte und Hagel: Mindestens 25 Verletzte bei Massenkarambolage auf der #A71. pic.twitter.com/eQaIR23VsQ— ZDF heute (@ZDFheute) 28 апреля 2019 г.
Ausführlich: Massenunfall auf #A71 bei #Schwarza. Über 50 Fahrzeuge verwickelt. Mehrere Verletzte. https://t.co/scQGmtib6U— MDR THÜRINGEN (@mdr_th) 28 апреля 2019 г.