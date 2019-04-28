Умер бывший сенатор США Ричард Лугар

По его данным, смерть наступила в воскресенье утром (по местному времени) от осложнений, связанных с хронической полинейропатией - редким неврологическим заболеванием, передает "Интерфакс" .

Лугар был экспертом в области нераспространения ядерных вооружений. Он вместе с Сэмом Нанном был соавтором программы по утилизации ядерного и химического оружия, а также средств доставки, снятых с вооружения в странах бывшего СССР.