«Хор Харона»: реквием по Настеньке

Тема нарциссизма и негативная внутренняя трансформация героя в творчестве драматурга прослеживаются не впервые: в пьесах «Свой путь» и «Как я стал» по сути говорится о том же, что и в «Хоре Харона». Однако с персонажами этих пьес, в отличие от Настеньки, печальная метаморфоза еще не произошла и, возможно, не произойдет никогда, но та же тенденция налицо.

Трамвай Харона

«Хор» словно продолжает тему знаменитой пьесы Александра Володина «Моя cтаршая сестра», в которой сестры тоже остаются без матери, — старшая всячески опекает младшую и мечтает о ее блестящем артистическом будущем, на что дядя ей заявляет: «Погоди, жизнь еще стукнет дубинкой по ее одаренному лбу. Самобытный талант. Всюду таланты. Молись на нее, молись!» Героини Володина куда гармоничнее, поэтому сходство с персонажами «Хора Харона» на этом и заканчивается. В «Моей старшей сестре» тема поиска себя и правильного жизненного выбора тоже играет ключевую роль, но решается этот вопрос оптимистично и жизнерадостно — никогда не нужно сдаваться, никогда не поздно начать все с начала.

Самые явные параллели прослеживаются у «Хора» с пьесой Теннесси Уильямса "Трамвай «Желание"». Настеньку многое роднит с сосредоточенной лишь на себе Бланш, которая не в силах сопротивляться своим неуемным желаниям. У обеих гипертрофированная, болезненная жажда внимания и любви окружающих, да и к любящим сестрам у них отношение одинаковое — требовательное и эгоистическое. В каком-то смысле Настенька — это Бланш Дюбуа XXI века. Помимо характеров героинь и системы персонажей (Настенька/Бланш, ее сестра, муж сестры, его друг), схожи и кульминации пьес. В «Хоре Харона» это сцена в лаборатории, в начале которой впервые в постановке на театральном занавесе появляются языки пламени, предвещающие трагическую развязку.

Настенька (Марика Отса) и ее сестра Аннушка (Марина Малова). ФОТО: Николай Алхазов / Русский театр

Первая фраза Бланш в «Трамвае "Желание"» красноречиво говорит о ее будущем: «Сказали, сядете сперва в один трамвай — по-здешнему «Желание», потом в другой — «Кладбище»». В «Хоре Харона» похожая история — не только само название, но и упоминание в начале кладбища и мелодраматичная песня о том, что «в конце пути никого уже не вернуть», предрекают финал.

Задача зрителя — увидеть боль и внутренний надлом за манипуляциями и жестокостью и пожалеть главную героиню, а попутно ответить на извечное: «Кто виноват и что делать?»