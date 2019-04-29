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Избитый Овечкиным хоккеист никак не может вернуться на лед

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Apr 15, 2019; Raleigh, NC, USA; Washington Capitals left wing Alex Ovechkin (8) fights Carolina Hurricanes right wing Andrei Svechnikov (37) during the first period in game three of the first round of the 2019 Stanley Cup Playoffs at PNC Arena. Mandatory Credit: James Guillory-USA TODAY Sports

ФОТО: James Guillory / USA TODAY Sports

Нападающий «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников не попал в заявку на второй матч полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

Свечников пропустил шестой матч подряд после того, как в третьем поединке серии плей-офф против «Вашингтон Кэпиталс» подрался с капитаном команды соперника Александром Овечкиным. По информации журналиста Чипа Александера, 19-летний форвард по-прежнему не восстановился после сотрясения мозга.

Свечников подрался с Овечкиным во время третьего матча серии плей-офф. Овечкин нокаутировал соперника, после чего тот не смог вернуться на лед. По словам форварда «Кэпиталс», Свечников сам предложил ему подраться.

После случившегося Свечников попал в больницу, где прошел обследование. У игрока было подозрение на сотрясение мозга. Он пропустил оставшиеся матчи серии, в которой его клуб одержал победу — 4-3.

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