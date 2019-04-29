Избитый Овечкиным хоккеист никак не может вернуться на лед

Свечников пропустил шестой матч подряд после того, как в третьем поединке серии плей-офф против «Вашингтон Кэпиталс» подрался с капитаном команды соперника Александром Овечкиным. По информации журналиста Чипа Александера, 19-летний форвард по-прежнему не восстановился после сотрясения мозга.

Свечников подрался с Овечкиным во время третьего матча серии плей-офф. Овечкин нокаутировал соперника, после чего тот не смог вернуться на лед. По словам форварда «Кэпиталс», Свечников сам предложил ему подраться.