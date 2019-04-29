"Реал" проводит самый кошмарный сезон за десятилетие

Это поражение стало для мадридского клуба десятым в текущем сезоне Ла Лиги. «Реал» проиграл больше, чем за два предыдущих сезона вместе взятых (6 и 3 поражения соответственно).

Кроме того, «Реал» не проигрывал 10 матчей в сезоне 10 лет – с сезона-2008/09. Кроме того, мадридский клуб потерпел 16 поражений во всех турнирах – это также худший показатель с сезона-2008/09.

Это повторение четвертого результата по поражениям за сезон в истории клуба. «Реал» проигрывал больше в сезоне-1984/85 (19 поражений), 1995/96 (18) и 1998/99 (17). В сезонах-2001/02, 2008/09 и 2018/19 – по 16 поражений, передает sports.ru.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан раскритиковал свою команду за игру в матче с «Райо Вальекано».

«Сегодня мы не сделали ничего из запланированного с первой минуты и до самого конца, на всех уровнях. Иногда ты не можешь реализовать момент, но сегодня у нас их просто не было, мы ничего не создали. Мы должны быть очень злы, и я зол, потому что сегодня наш имидж пострадал.

Мне не жаль, что я вернулся на эту работу, скорее наоборот. Нужно пережить эти критические, сложные моменты, как сегодня. Но так играть нельзя. Что я сказал игрокам – останется в раздевалке.

Сегодня все дело было в отношении. Мы не отдавались ни в чем: ни в борьбе, ни в движении. Матчи могут быть сложными, если соперник двигается больше тебя. Они играли в свой футбол, а мы не сделали на поле ничего из того, что должны были.

У меня нет объяснений. Осталось три матча, чтобы закончить этот сезон. Мы были слегка злы после игры с «Хетафе», но там у нас была какая-никакая игра, моменты. В матче с «Атлетиком» дома мы создавали хорошие вещи. Сегодня же не было ничего – с первой по девяностую минуту.

Бэйл думает о чем-то другом? Не знаю, вам лучше спросить об этом его.

Я бы хотел, чтобы сезон поскорее закончился, но нам нужно сыграть еще три матча и придумать что-то другое. Нельзя заканчивать сезон вот так. Сегодня и то, что я придумал в плане схемы, вообще не сработало. Нужно уважать футбол.