Март Хельме: риторика EKRE не изменится

Март Хельме сообщил в эфире передачи, что о смене риторики партии EKRE говорил как будущий министр социальных дел Танель Кийк, премьер-министр Юри Ратас, так и президент Керсти Кальюлайд. «Друзья, я вас лишь скажу, что вы выдаете желаемое за действительное, - заявил Март Хельме. - Наша риторика не изменится, потому что она была довольно умеренной по сравнению с той, что использовали Вилья Кийслер, Ахто Лобьякас, Ээро Эпнер, Андрус Кивиряхк и Эне Паюла».

«Мы имеем конституционное право говорить то, что хотим. И мы не позволим кому-либо нас запугивать – будь то президент или кто-то еще», - сказал Хельме, а потом добавил, что риторика их партии очень прямолинейна, так как они говорят от лица Эстонии.

Как сказал вице-председатель партии EKRE Мартин Хельме, разговоры о том, что EKRE пытается ограничить свободу слова — чистая ложь. По его мнению, в Эстонии свободе слова ничего не угрожает. «Если кто-то заявляет, что в Эстонии свобода слова находится в опасности, очевидно, он не понимает, что такое свобода слова», - заявил в передаче Мартин Хельме.