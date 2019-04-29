Сегодня вступит в должность новое правительство Эстонии

В состав нового правительства от Центристской партии входят премьер-министр Юри Ратас, министр образования и науки Майлис Репс, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр по делам регионов Яак Ааб, министр социальных дел Танель Кийк. Партию "Отечество" представляют министр обороны Юри Луйк, министр юстиции Райво Аэг, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр по делам народонаселения Рийна Солман и министр культуры Тынис Лукас. EKRE представляют министр внутренних дел Март Хельме, министр финансов Мартин Хельме, министр окружающей среды Рене Кокк, министр сельской жизни Март Ярвик и министр внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик.