Медведев поручил наказать виновных в порче российской нефти, транспортируемой в Белоруссию и Европу

Согласно поручению главы правительства, виновные в этих нарушениях должны быть наказаны, материалы проверки переданы в прокуратуру, а профильные ведомства должны в течение недели подготовить предложения с целью не допустить поставок некачественной нефти впредь.

"Проведите проверку по факту нарушения показателей качества нефти, транспортируемой ПАО "Транснефть" в направлении республики Белоруссия и Восточной Европы. По результатам проверки обеспечьте наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения. Материалы проверки направьте в Генпрокуратуру РФ", - говорится в поручении главы правительства.

Кроме того, перечисленные в поручении ведомства должны представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти с целью недопущения поставки в адрес потребителей нефти, не соответствующей техрегламенту ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию".

"Срок - семь дней", - отмечается в поручении.

Как сообщалось, проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

Белоруссия 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановила транзит грязной российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. 25 апреля стало известно о приостановке транзита российской нефти в Европу по нефтепроводу Мозырь - Броды.

26 апреля в Минске прошли переговоры с партнерами из Белоруссии, Польши и Украины об ухудшении качества российской нефти, с российской стороны во встрече участвовали представители министерства энергетики РФ, "Транснефти" (MOEX: TRNF) и "РЖД".

По результатам переговоров приняты согласованные решения по реализации специальных технологических мероприятий для устранения последствий инцидента. Это позволит, как ранее предполагалось, до 29 апреля подать соответствующую стандартам нефть до границы с Белоруссией, а в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода.

"Транснефть" заявила, что загрязнение нефти было умышленным и было осуществлено на узле учета, принадлежащем частной компании.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай на встрече белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил ситуация с качеством нефти в экспортном нефтепроводе "Дружба". Российский лидер сообщил журналистам 27 апреля на пресс-конференции в Пекине: "Да, мы очень коротко обменялись мнениями по этому делу. И, разумеется, я в курсе того, что произошло".