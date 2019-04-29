Российский хоккеист претендует на звание игрока года в НХЛ

В топ-3 по итогам голосования вошли форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки, набрав 128 (41+87) очков. Он установил российский рекорд НХЛ, ранее принадлежавший Александру Могильному (127).

Кучеров также установил рекорды «Лайтнинг» за сезон по передачам и очкам. Он принял участие во всех 82 матчах и набирал очки в 62 из них, в том числе набрав более одного балла в 38 играх.

Кросби набрал 100 (35+65) очков и стал единственным действующим игроком, шесть раз достигавшим этого рубежа. «Питтсбург» вышел в плей-офф в 13-й раз подряд – самая длинная текущая серия в лиге.

Канадец может стать вторым в этом веке игроком, выигравшим «Харт Трофи» в сезоне, на начало которого ему было не менее 30 лет.

Макдэвид повторил личный рекорд, забив 41 гол, и установил личные рекорды, сделав 75 передач и набрав 116 очков. Он занял второе место в лиге по результативности, на 12 очков отстав от Кучерова.

Канадец разделил первое место с Габриэлем Ландескугом («Колорадо») и Брэдом Маршандом («Бостон») по победным голам (9) и установил личные рекорды по шайбам в большинстве (9), очкам в большинстве (33), голам в овертайме (три), реализации бросков (17,1%) и проценту выигранных вбрасываний (46,6).

Лауреат определяется голосованием представительств Ассоциации журналистов НХЛ в каждом из городов, где есть клубы лиги.

Победитель голосования будет назван на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ 19 июня в Лас-Вегасе.