Начинается неделя полезных дел

По состоянию на утро понедельника на сайте зарегистрировано более 1800 толок и более чем 18 000 участников. Команда Дня полезных дел приглашает всех к участию, найти толоку для себя можно в каталоге добрых дел по адресу www.teemeara.ee/ru и зарегистрироваться на нее.

По словам руководителя Дня полезных дел «Сделаем!» Тармо Тюйра, подготовка к всеэстонскому празднику радости и взаимовыручки проходит хорошо «Люди тепло встретили предложение приурочить свои толоки в том числе и к юбилейному Празднику песни и танца, соорудить наружные домики для книг и отправиться изучать первоцветы. Этим темам в текущем году мы уделяем особое внимание. Впрочем, в сотнях мест по всей Эстонии запланированы традиционные весенние толоки, и сейчас все организаторы толок старательно готовятся к своим мероприятиям в предстоящую субботу»,- сказал Тюйр.

Поскольку в каталоге полезных дел на сайте уже достаточно много толок, каждый желающий обязательно найдет посильную работу себе на радость в родном крае или в отдалении. Рабочие руки ожидаются повсюду, и организаторы толок обязательно просят желающих прийти на помощь регистрироваться на сайте, чтобы они могли лучше подготовиться к работе, продумать количество инструментов и в некоторых случаях также и угощение.

Еще не поздно зарегистрировать и свою толоку, пригласить людей или выполнить необходимые виды работ сообща вместе с членами своей общины или жителями своего края. Не позже 30 апреля мы сможем доставить организаторам всех зарегистрированных на сайте толок стартовые пакеты, которые содержат практичные средства помощи для проведения толок и советы. Предложения партнеров выложены на сайте http://teemeara.ee/organizatoru/predlozheniya.

Все, кто планируют принять участие в толоках по изучению первоцветов, могут сообщить о своих наблюдениях через недавно открывшийся сайт http://www.nurmenukk.ee/ru. Все те, кто зарегистрировался на сайте «Сделаем!» как организатор или участник толоки, могут распечатать для себя паспорт участника толоки, который дает доступ ко многим льготным предложениям. Предложения для владельцев паспорта Дня полезных дел собраны здесь: http://www.teemeara.ee/uchastniku/pasport-uchastnika/l-gotnye-predlozheniya-vladel-cam-pasporta.

Кульминация добрых дел этой весной состоится в субботу, 4 мая. В фокусе в этот раз несколько важных тем. В сотрудничестве с Эстонским фондом песни и танца этой весной один из призывов к жителям страны – организовать толоки на пути следования огня, чтобы привести эти места в порядок. Также жителей Эстонии приглашают мастерить наружные домики, или шкафы, для книг, а также изучать первоцветы, чтобы помочь ученым Тартуского университета оценить видовое разнообразие и состояние природы Эстонии. Конечно же, как и всегда, в День полезных дел каждый сам решает, какую важную работу выполнить; приветствуются любые виды толок на благо вашего родного края! Зарегистрировать свою толоку и пригласить участников можно по адресу www.teemeara.ee.

Организаторы Дня полезных дел «Сделаем!»: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень «Родной край»/Kodukant и сформированная ими сеть единомышленников. Партнеры мероприятия: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tamrex, H&M, Vizeum, Omniva, Tele2, Nordic HotelForum, Фонд эстонского праздника песни и танца и др.

Стартовые пакеты помогли наполнить: Tamrex, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Департамент здоровья, Corny, Vilma, Bauhof, Salvest, Tallink, MTÜ Lilleoru, National Geographic Eesti, Balti Logistika и Ecoprint. Доставкой стартовых пакетов занимается Omniva.