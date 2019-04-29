Борьба на всех участках фронта: в Англии финиширует сезон АПЛ

"Ливерпуль" после победы 5:0 над "Хаддерсфилдом" недолго находился во главе таблицы: гол Серхио Агуеро "Бернли" принес "Манчестер Сити" минимальную победу 1:0 и вернул "горожан" на первую строку в таблице. "Сити" опережает "Ливерпуль" всего на одно очко.

За бронзовые медали идет сражение между "Тоттенхэмом" и "Челси": "Шпоры" неожиданно уступили 0:1 в лондонском дерби "Вест Хэму", но особых дивиденов осечка конкурента "Челси" не принесла, горожане сами потеряли очки в матче с "Манчестер Юнайтед", закончив матч вничью 1:1. На гол Хуана Маты, "пенсионеры" ответили точным ударом Алонсо. Однако от ближайшего преследователя, "Арсенала", "Челси" сумел оторваться: "канониры" уступили "Лестеру" 0:3.