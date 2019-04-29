Пн, 29.04.2019
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  • Борьба на всех участках фронта: в Англии финиширует сезон АПЛ

Борьба на всех участках фронта: в Англии финиширует сезон АПЛ

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Manchester City's English defender Kyle Walker (R) embraces with Manchester City's Portuguese midfielder Bernardo Silva (C) at the end of the English Premier League football match between Burnley and Manchester City at Turf Moor in Burnley, north west England on April 28, 2019. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

ФОТО: OLI SCARFF / AFP

В чемпионaте английской Премьер-лиги сыграны матчи 36-го тура. Хотя до конца сезона командам осталось провести всего по два матча, но борьба за чемпионство, бронзовые медали и места в Еврокубках находится в самом разгаре.

"Ливерпуль" после победы 5:0 над "Хаддерсфилдом" недолго находился во главе таблицы: гол Серхио Агуеро "Бернли" принес "Манчестер Сити" минимальную победу 1:0 и вернул "горожан" на первую строку в таблице. "Сити" опережает "Ливерпуль" всего на одно очко.

За бронзовые медали идет сражение между "Тоттенхэмом" и "Челси": "Шпоры" неожиданно уступили 0:1 в лондонском дерби "Вест Хэму", но особых дивиденов осечка конкурента "Челси" не принесла, горожане сами потеряли очки в матче с "Манчестер Юнайтед", закончив матч вничью 1:1. На гол Хуана Маты, "пенсионеры" ответили точным ударом Алонсо. Однако от ближайшего преследователя, "Арсенала", "Челси" сумел оторваться: "канониры" уступили "Лестеру" 0:3.

После 36-го тура идущий третьим "Тоттенхэм" имеет 70 очков и опережает "Челси" на два пункта. Пятую строчку удерживает "Арсенал" с 66 очками. "Манчестер Юнайтед" также не потерял теоритических шансов на четвертое, лигочемпионское место: подопечные Оле-Гуннара Сульшера имеют 65 очков, оставая от "Челси" на три балла.

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