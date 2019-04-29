Борьба на всех участках фронта: в Англии финиширует сезон АПЛ

В чемпионaте английской Премьер-лиги сыграны матчи 36-го тура. Хотя до конца сезона командам осталось провести всего по два матча, но борьба за чемпионство, бронзовые медали и места в Еврокубках находится в самом разгаре.
"Ливерпуль" после победы 5:0 над "Хаддерсфилдом" недолго находился во главе таблицы: гол Серхио Агуеро "Бернли" принес "Манчестер Сити" минимальную победу 1:0 и вернул "горожан" на первую строку в таблице. "Сити" опережает "Ливерпуль" всего на одно очко.
За бронзовые медали идет сражение между "Тоттенхэмом" и "Челси": "Шпоры" неожиданно уступили 0:1 в лондонском дерби "Вест Хэму", но особых дивиденов осечка конкурента "Челси" не принесла, горожане сами потеряли очки в матче с "Манчестер Юнайтед", закончив матч вничью 1:1. На гол Хуана Маты, "пенсионеры" ответили точным ударом Алонсо. Однако от ближайшего преследователя, "Арсенала", "Челси" сумел оторваться: "канониры" уступили "Лестеру" 0:3.
После 36-го тура идущий третьим "Тоттенхэм" имеет 70 очков и опережает "Челси" на два пункта. Пятую строчку удерживает "Арсенал" с 66 очками. "Манчестер Юнайтед" также не потерял теоритических шансов на четвертое, лигочемпионское место: подопечные Оле-Гуннара Сульшера имеют 65 очков, оставая от "Челси" на три балла.