Давайте говорить друг друг комплименты

По уровню демагогии и умению уйти от сути проблемы, заменив ее красивыми рассуждениями, с этим пассажем может успешно соперничать только недавнее выступление Юри Ратаса в студии Vikerraadio, где премьер-министр ухитрился-таки уйти от прямого ответа на вопрос ведущего, как ему – Ратасу – удалось уговорить партнеров по коалиции оставить в покое русскую школу. Хотя ведущий несколько раз пытался вернуть собеседника к заданному вопросу...

А к слову о личном желании Лобьякаса уйти с поста ведущего. По его словам, так оно и было – но после того, как ему «дали выбрать между самоцензурой и уходом с работы». С профессиональной точки зрения такой выбор равносилен предложению либо самому отрезать себе язык, либо засунуть этот язык куда следует, и идти на все четыре. Любопытно было бы посмотреть, что на его месте лично пожелал бы глава правления ERR…

Чем больше патронов, тем дружелюбнее

Впрочем, что это мы все вокруг одного только коллеги Лобьякаса? Других тем нет, что ли?

Если уж мы условились пользоваться исключительно комплиментарной лексикой в отношении лидеров новой коалиции, то в первую очередь этого заслуживают персонально оба Хельме. И оба – в связи с процедурой утверждения нового состава правительства президентом республики.

Март Хельме, выйдя из Кадриоргского дворца после встречи с Керсти Кальюлайд, предварявшей ее окончательное решение, выразился с прямотой старого солдата: «По поводу риторики я сказал, что у нас были определенные сложности с выходом из оппозиции. Мы привыкли, что нам нужны патроны, чтобы отстреливаться. Теперь же нам нужно думать о том, чтобы, может быть, копить патроны для управления страной, а не для стрельбы по оппонентам».

А может, здесь новоиспеченного главу МВД потянул за язык старина Фрейд? Во всяком случае, патроны для управления страной – это посильнее, чем «Фауст» Гёте. За прямоту и искренность – респект и уважуха!

Хельме-сын в связи с оглашением президентского указа, утверждающего состав нового кабинета, оказался куда немногословнее своего отца. Если точнее – и вовсе молчаливым. Он просто не явился на церемонию, предпочтя этой показухе празднование своего дня рождения в солнечной Италии. В самом деле: торжественных поздравлений по поводу вступления членов правительства в должность будет еще уйма, а день рождения – только раз в году!..

Так что по поводу риторики в связи с выходом из оппозиции можно смело сказать, что все в порядке. То есть настолько, что риторика вообще отменяется за ненадобностью, а на первый план выдвигаются действия. И красноречивее, чем это сделал Мартин Мартович, выразить презрение к формально-ритуальным мероприятиям, не тратя при этом лишних слов (да и вообще слов как таковых), невозможно. Так что назвать нового министра финансов человеком дела, не бросающим слов на ветер, будет даже не комплиментом, а простой констатацией чистой правды в ее первозданном виде.