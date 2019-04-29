Российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

На тренировке 12-летняя фигуристка исполнила пятерной сальхов на лонже — приспособлении, страхующем спортсменов во время исполнения прыжков. Калинина тренируется под руководством Никиты Бочкова, Елены и Анастасии Конюховых.

Прыжок в пять оборотов ранее не исполнялся на соревнованиях ни одной фигуристкой. На сегодняшний день Международный союз конькобежцев (ISU) не разработал критериев для оценки этих элементов.