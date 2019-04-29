Пн, 29.04.2019
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Российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

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Iluuisutamine.

ФОТО: Alexander Vilf / Sputnik/Scanpix

Российская юниорка Олеся Калинина продемонстрировала прыжок в пять оборотов, выполененный ею на тренировке, передает Lenta.ru. Прыжок был выполнен с применением страховочных средств.

На тренировке 12-летняя фигуристка исполнила пятерной сальхов на лонже — приспособлении, страхующем спортсменов во время исполнения прыжков. Калинина тренируется под руководством Никиты Бочкова, Елены и Анастасии Конюховых.

Прыжок в пять оборотов ранее не исполнялся на соревнованиях ни одной фигуристкой. На сегодняшний день Международный союз конькобежцев (ISU) не разработал критериев для оценки этих элементов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5S с @bochkov_nikita_official @k.yelena.coach @icenastia

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