Пн, 29.04.2019
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PayPal запускает в Эстонии бесплатную услугу

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Логотип PayPal.

ФОТО: Amir Cohen / REUTERS

Платежная система PayPal расширила до Эстонии платежную услугу P2P, которая позволяет пользователям переводить друг другу небольшие денежные суммы.

PayPal ввела P2P-услугу в 25 европейских странах, в том числе в Эстонии. Эта услуга предлагает решение пользователям, которым надо совершать или получать платежи, передает Tarbija24.

«Наша новая услуга позволяет совершать в Эстонии простые мобильные и компьютерные платежи в евро, в том числе находящимся в ЕС друзьям и родственникам, причем без дополнительных затрат, если только это не связано с конвертацией денег. Не нужен и номер счета, достаточно адреса электронной почты», - сказала руководитель отдела продаж и развития рынка PayPal в странах Балтии и России Ольга Лоншакова.

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