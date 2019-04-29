PayPal запускает в Эстонии бесплатную услугу

PayPal ввела P2P-услугу в 25 европейских странах, в том числе в Эстонии. Эта услуга предлагает решение пользователям, которым надо совершать или получать платежи, передает Tarbija24 .

«Наша новая услуга позволяет совершать в Эстонии простые мобильные и компьютерные платежи в евро, в том числе находящимся в ЕС друзьям и родственникам, причем без дополнительных затрат, если только это не связано с конвертацией денег. Не нужен и номер счета, достаточно адреса электронной почты», - сказала руководитель отдела продаж и развития рынка PayPal в странах Балтии и России Ольга Лоншакова.