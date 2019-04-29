Пн, 29.04.2019
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Сынаялги свернут производство ветряков в Эстонии

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Андрес и Олег Сынаялги.

ФОТО: Erakogu

Принадлежащее братьям Сынаялг предприятие Eleon AS, занимающееся строительством ветряков, планирует с мая закрыть расположенный в Лоо завод и перенести производство ветрогенераторов в Китай и Малайзию.

Как сообщило предприятие Eleon, некоторые структурные единицы компании какое-то время будут работать в Эстонии.

«Наша цель — развивать технологии и расширять компанию, но в последние два года все наши силы были потрачены на разбирательства с государством. Вряд ли ситуация изменится к лучшему в будущем. Вместо того чтобы развивать развитие производства на родине, мы решили перенести разработку ветрогенераторов за пределы Эстонии», - сказал член правления Eleon AS Олег Сынаялг.

«Мы долгое время рассматривали возможность переноса производства. У нас на руках уже есть несколько предложений. Принятию окончательного решения способствовали события последних недель», - добавил Сынаялг.

В Eleon заявили, что хотят хотят довести до конца связанные с парком ветрогенераторов «Айду». По планам компании, в парке установят 30 ветряков.

«Амбициозный план Eleon на ближайшие десять лет – выйти на те же производственные объемы, что у конкурентов. Это примерно до 1000 ветряков в год. Для этих целей в данном секторе будут создано более 10 000 рабочих мест для квалифицированных работников, для чего необходима дружественная для предпринимательства среда», - добавил Сынаялг.

Принадлежащее Олегу и Андресу Сынаялгам предприятие Aidu Tuulepark OÜ в 2012 году получило разрешение Министерства обороны на строительство 185-метровых ветряных турбин, но на самом деле фирма начала строить более высокие ветряные мельницы и устанавливать для них большее основание фундамента, что не было согласовано. По данным Министерства обороны, слишком высокие ветряные мельницы угрожают национальной обороне Эстонии, потому что они мешают работе радаров.

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