Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Стамбул за 145 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта lennuleidja.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 34 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 43 евро
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Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 275 евро
Туда-обратно из Таллинна в Чикаго начиная с 440 евро