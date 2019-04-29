Пн, 29.04.2019
"Если бы у нас были люди, которые так же открыто поддерживали ленинизм, сталинизм или маоизм, они бы уже давно стали политическими трупами". Рейн Рауд

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Стамбул за 145 евро!

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Стамбул.

ФОТО: Sebnem Koken / PantherMedia / Sebnem Koken

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта lennuleidja.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 34 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 43 евро

Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная со 101 евро

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 113 евро

Туда-обратно из Таллинна в Жирону начиная со 115 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 145 евро

Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 275 евро

Туда-обратно из Таллинна в Чикаго начиная с 440 евро

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