Телефон помощи слушает: измученные дети с мыслями о самоубийстве

Весна – самое стрессовое время для школьников. Кто-то сдает экзамены, кто-то пытается навести хоть какой-то порядок в оценках. Все это выражается в увеличении звонков, поступающих на телефон помощи детям, пишет Postimees.
«Здравствуйте. Мы, мальчики из нашего класса, ходим на урок в другое здание, и когда мы туда шли, увидели, как один старший, 14-летний, школьник курил. Когда мы шли обратно, в свое здание, мой одноклассник увидел, что у него в руке нож и он себя режет».
«Где ты сейчас?»
«Мы тут, у другого дома».
«Будь добр, попробуй найти кого-то из взрослых и сразу же перезвони мне».
Через несколько минут ученик начальной школы перезванивает. Голос уже не взволнованный, он уверен в себе. Ребенок нашел учителя, который отправился проверять, что происходит. Мальчик спрашивает, может ли он теперь пойти на урок. После утвердительного ответа разговор заканчивается.
Это один звонок из тысяч, на которые в течение года отвечают специалисты телефона помощи детям. Что представляет собой рабочий день консультанта телефона помощи? Чтобы выяснить это, журналист издания провел один из апрельских дней рядом с ним. Для соблюдения анонимности детей точная дата не указывается.
Телефон помощи детям 116 111 не отдыхает никогда. Звонить можно круглосуточно, кто-то всегда ответит на звонок. Рабочие дни консультантов длинные: по 12 часов.
В то утро первое обращение поступает в 8.21 через интернет. У 16-летнего подростка возник вопрос по поводу внешности. Чуть меньше, чем через час поступает первый звонок. 13-летний школьник спрашивает об отношениях между детьми. Большая часть обращений связана именно с отношениями со сверстниками.
«Во многих случая мы можем помочь разовой консультацией, - говорит руководитель телефона помощи детям Мари-Лийз Мянд. – Но иногда встречаются и более сложные случаи, которые, прежде всего, связаны с суицидными молодыми людьми».
Мянд рассказала историю, произошедшую несколько месяцев назад, когда за помощью по электронной почте обратилась девочка, проглотившая определенное количество таблеток. Через несколько мгновений она прислала фото своих окровавленных рук. Во время телефонного разговора поняли, что таблетки делают свое дело, поскольку речь девочки становилась все более медленной. Однако консультанты не могли отправить к ней полицию или скорую помощь, поскольку они не знали ни имени, ни места жительства девочки. И ее адрес электронной почты не имел никакой ссылки на ее имя.
Прошло несколько часов, было отправлено несколько писем и совершено несколько звонков, прежде чем девочка согласилась сказать, где она находится. К счастью, скорая помощь успела вовремя.
Общавшаяся в тот день с девочкой консультант Кая Линд говорит, что научилась "не уносить" истории подростков домой.
«Но эту историю я помню до сих пор, - говорит она. - У меня было ощущение, что если я не узнаю, где девочка, с ней может случиться самое страшное».
По словам Мянд, это один пример из многих, когда подростки не хотят беспокоить родителей своими проблемами. Родители этой девочки находились в соседней комнате, но она предпочла общение с посторонним человеком.
«Дети чувствуют, что у родителей и без них полно проблем, поэтому они отодвигают себя на второй план. Это очень огорчает», - говорит Мянд.
Наш разговор приходится прервать: в 16.41 снова звонит телефон.
«Здравствуйте, телефон помощи детям, Кая слушает».
На другой стороне провода 16-летняя девочка в истерике, сквозь рыдания она пытается начать рассказ.
«Я слушаю. Что у тебя случилось?»
Следует 15-минутный разговор, в ходе которого Кая Линд пытается успокоить подростка. Выясняется, что дома у ребенка произошла крупная ссора, в ходе которой старший брат проявил агрессию, но ссорились и родители.
«Как ты думаешь, тебе поможет, если я расскажу об этом работнику по защите детей? Он мог бы поговорить на эту тему с твоими мамой и папой: вдруг они вместе найдут решение. Как ты считаешь?» - спрашивает Линд у ребенка.
Они договариваются, и уже во время звонка консультант вбивает в соответствующую программу сообщение для работника по защите детей.
В случае необходимости большая часть информации направляется туда или в дома ребенка, где занимаются детьми, которыми злоупотребляют, а в особо экстренных ситуациях – в полицию.
«Установление контакта с ребенком – большое искусство, которому нельзя научиться. Ты либо создан для этого, либо нет», - говорит Линд после телефонного разговора.
Она работает консультантом уже полтора года. Раньше она была криминальным надзирающим за бывшими заключенными, работала в психиатрической клинике. «Часто приходится идти на хитрость, - говорит Линд. – Важно понять, каким путем ребенок лучше воспринимает информацию. Один ждет конкретных указаний, другому может помочь шутка, к третьему нужен иной подход».
Она вспоминает, как буквально пробивалась к одной девочке, у которой было очень много проблем и она призналась, что утратила интерес к жизни.
«Но о брате она говорила с любовью, и я поняла, как можно повлиять на девочку. Я сказала: не поступай так со своим братом. В итоге мы очень хорошо поговорили», - рассказала Линд и добавила, что именно мысли о самоуничтожении являются основной причиной обращения детей за помощью.
Однако среди звонящих не только дети: в прошлом году 20 процентов из обратившихся за помощью составляли родители. Они чаще всего спрашивают о праве на опеку.
Рабочий день консультанта помощи детям Каи Линд
8.21 – обращение через интернет. У 16-летнего подростка вопрос о внешности.
9.10 – телефонный звонок. 13-летний ребенок спрашивает об отношениях между детьми.
9.35 – телефонный звонок. Ребенок интересуется, действительно ли телефон помощи детям работает.
9.37 – телефонный звонок. Родитель спрашивает о праве на опеку, заботе о ребенке и вопросах воспитания, поскольку он недоволен действиями второго родителя (родители в разводе).
11.54 – телефонный звонок. Отчим ударил годовалого ребенка. Служба помощи детям передает информацию местному самоуправлению.
13.41 – обращение через интернет. 16-летний подросток спрашивает о нанесении себе травм и душевном благополучии.
13.56 – телефонный звонок. 21-летний молодой человек говорит о расставании с невестой, спрашивает совета, как справиться эмоционально.
14.39 – обращение через интернет. 16-летний подросток очень расстроен, чувствует себя опустошенным и изможденным.
15.05 – телефонный звонок. Родитель спрашивает об общении с 16-летним ребенком.
15.18 – телефонный звонок. 18-летняя девушка интересуется, как достичь душевного равновесия.
16.01 – телефонный звонок. Ребенок интересуется, действительно ли телефон помощи детям работает.
16.44 – телефонный звонок. 16-летняя девушка рассказывает о притеснениях, драках с братьями и сестрами. Служба помощи детям ставит в известность местное самоуправление.
17.31 – обращение через интернет. 15-летний подросток хочет поговорить об отношениях с родителями.
18.26 – телефонный звонок. Человек сообщает о подозрении в сексуальном использовании 10-летнего ребенка. Помощь детям передает информацию в дом ребенка.
18.48 – телефонный звонок. Сосед сообщает о двух- и шестилетнем детях, на которых родители часто кричат, используют нецензурные выражения, оскорбляют. Помощь детям передает информацию в местное самоуправление.
19.16 – телефонный звонок. Знакомый взрослый звонил по поводу подростка, который будучи несовершеннолетним получил нежелательный сексуальный опыт.
19.46 – обращение через интернет. Ребенок о своих привычках в питании.
19.51 – телефонный звонок. Полиция сообщает о двух детях, оставшихся без надзора. Детей забирают в приют. Служба помощи детям передает информацию в местное самоуправление.
19.54 – телефонный звонок. Знакомый звонит по поводу восьмилетнего ребенка, вопрос связан с его сексуальностью.
В течение дня консультант несколько раз общается с местным самоуправлением, чтобы выяснить информацию по прежним сообщениям.