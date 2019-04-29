Телефон помощи слушает: измученные дети с мыслями о самоубийстве

«Дети чувствуют, что у родителей и без них полно проблем, поэтому они отодвигают себя на второй план. Это очень огорчает», - говорит Мянд.

Наш разговор приходится прервать: в 16.41 снова звонит телефон.

«Здравствуйте, телефон помощи детям, Кая слушает».

На другой стороне провода 16-летняя девочка в истерике, сквозь рыдания она пытается начать рассказ.

«Я слушаю. Что у тебя случилось?»

Следует 15-минутный разговор, в ходе которого Кая Линд пытается успокоить подростка. Выясняется, что дома у ребенка произошла крупная ссора, в ходе которой старший брат проявил агрессию, но ссорились и родители.

«Как ты думаешь, тебе поможет, если я расскажу об этом работнику по защите детей? Он мог бы поговорить на эту тему с твоими мамой и папой: вдруг они вместе найдут решение. Как ты считаешь?» - спрашивает Линд у ребенка.

Они договариваются, и уже во время звонка консультант вбивает в соответствующую программу сообщение для работника по защите детей.

В случае необходимости большая часть информации направляется туда или в дома ребенка, где занимаются детьми, которыми злоупотребляют, а в особо экстренных ситуациях – в полицию.

«Установление контакта с ребенком – большое искусство, которому нельзя научиться. Ты либо создан для этого, либо нет», - говорит Линд после телефонного разговора.

Она работает консультантом уже полтора года. Раньше она была криминальным надзирающим за бывшими заключенными, работала в психиатрической клинике. «Часто приходится идти на хитрость, - говорит Линд. – Важно понять, каким путем ребенок лучше воспринимает информацию. Один ждет конкретных указаний, другому может помочь шутка, к третьему нужен иной подход».

Она вспоминает, как буквально пробивалась к одной девочке, у которой было очень много проблем и она призналась, что утратила интерес к жизни.

«Но о брате она говорила с любовью, и я поняла, как можно повлиять на девочку. Я сказала: не поступай так со своим братом. В итоге мы очень хорошо поговорили», - рассказала Линд и добавила, что именно мысли о самоуничтожении являются основной причиной обращения детей за помощью.

Однако среди звонящих не только дети: в прошлом году 20 процентов из обратившихся за помощью составляли родители. Они чаще всего спрашивают о праве на опеку.