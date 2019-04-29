Пойманный на допинге олимпийский чемпион пригрозил перестрелять спортивных чиновников

Кипроп был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. На родине, в Кении, он числится полицейским офицером, поэтому имеет доступ к оружию. «Молюсь, чтобы Национальная полицейская служба уволила меня сейчас. Иначе я использую свое оружие для того, чтобы добиться правосудия», — заявил Кипроп.

Также он предложил IAAF прийти и забрать «свои медали».

Позже спортсмен проследовал в полицейский участок, где сдался блюстителям порядка.