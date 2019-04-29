Пн, 29.04.2019
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  • Пойманный на допинге олимпийский чемпион пригрозил перестрелять спортивных чиновников

Пойманный на допинге олимпийский чемпион пригрозил перестрелять спортивных чиновников

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Asbel Kiprop

ФОТО: Phil Noble / REUTERS

Двукратный олимпийский чемпион по бегу на 1500 метров Асбель Кипроп пригрозил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оружием.

Кипроп был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. На родине, в Кении, он числится полицейским офицером, поэтому имеет доступ к оружию. «Молюсь, чтобы Национальная полицейская служба уволила меня сейчас. Иначе я использую свое оружие для того, чтобы добиться правосудия», — заявил Кипроп.

Также он предложил IAAF прийти и забрать «свои медали».

Позже спортсмен проследовал в полицейский участок, где сдался блюстителям порядка.

Спортсмен сдал положительную пробу в мае 2018 года. Его дисквалификация отсчитывается с 3 февраля 2018-го. Сам Кипроп не был согласен с отстранением и заявил, что его анализы были подменены.

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