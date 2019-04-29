Смартфоны Samsung Galaxy S10 стали дольше работать без подзарядки

По официальным сведениям, обновление улучшило систему безопасности операционной системы, а также добавило ночной режим. Однако отзывы реальных пользователей также указывают на то, что после установки данного обновления время автономной работы Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ заметно увеличилось, пишет ixbt.com.

Так как официального комментария от Samsung не было, можно лишь предположить, что разработчики устранили некоторые ошибки, которые вызывали чрезмерное потребление заряда аккумулятора, а также оптимизировали различные функции смартфона.