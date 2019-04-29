Футболист сборной Чехии погиб в результате ДТП с автобусом «Аланьяспора»

Футболисты «Аланьяспора» попали в аварию по пути с гостевого матча чемпионата Турции с «Кайсериспором» (1:1), сообщает championat.com
Игроки ехали домой на автобусе, однако незадолго до прибытия произошло ДТП. В инциденте серьёзно пострадали и получили серьёзные травмы семеро футболистов, а один – полузащитник Йосеф Шураль – погиб, несмотря на старания врачей, пытавшихся спасти его жизнь в больнице. Клуб выступил с заявлением, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью футболиста.
Шураль перешёл в «Аланьяспор» в этом году и успел провести в составе команды 9 матчей в чемпионате Турции, отметившись 1 голом. Ранее хавбек, которому было 28 лет, выступал на родине за такие клубы, как «Зброёвка», «Слован» и «Спарта». С 2013 года Йосеф вызывался в сборную Чехии.
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шильгавы выразил соболезнования в связи с гибелью полузащитника национальной команды и «Аланьяспора» Йосефа Шураля.
«Я хочу выразить искренние и глубочайшие соболезнования семье Йосефа и друзьям. Он был скромным человеком, и нам всем будет его не хватать.
Я знал Йосефа со времён его выступлений за «Слован». Он был очень честным парнем, и о нём останутся только самые приятные воспоминания. Новость о гибели Йосефа стала для меня сильным ударом. Мои соболезнования семье», — приводит заявление Шильгавы пресс-служба футбольной ассоциации Чехии.