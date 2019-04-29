Зрителей ждут на благотворительный концерт "Мама жизнь подарила"

Благотворительный концерт, посвященный Дню матери «Мама жизнь подарила», проводится уже в третий раз. Главным словом по-прежнему будет “мама”, и всё, что будет происходить на сцене – это признание в любви всем мамам и бабушкам, это море эмоций, любви, весеннего настроения, счастья – то, что всегда сопровождает концерты «Мама жизнь подарила».

Организатор концерта - благотворительный фонд ARTALLIANCE. Деньги, собранные за билеты, будут направлены на помощь детям с особенностями развития, на развитие их творческих способностей. Эти дети и сами принимали участие в концертах, которые проходили ранее. Занятия искусством требуют индивидуального подхода, специальных педагогов и обходятся слишком дорого. Концерт - это и сбор средств для новых репетиций, и шанс выйти на большую сцену, и просто настоящий красивый праздник для всех.

Собирает на сцене талантливых детей и взрослых и проводит концерт актриса Русского театра и учредитель фонда Лариса Саванкова. Благодаря двум проведённым концертам и привлечению спонсоров фонду удалось оказать целевую помощь для основной школы Кадака, в которой учится 165 детей с особенностями развития, оплатить восстановительное лечение ребёнка с генетическим заболеванием Алекса Буткова, приобрести специальный велосипед для Марии Миратти; была организована и оплачена поездка слепой школьницы Марилин Сальстрем и её преподавателя в рамках проекта «1000 эстонцев в Санкт-Петербурге»; Екатерина Савошко с финансовой помощью фонда смогла поучаствовать в международном турнире в Литве по спортивной акробатике, причем соревновалась среди обычных спортсменов и получила 2-е место. Более 200 человек из педагогов и семей, воспитывающих детей с особенностями развития, смогли посетить концерты бесплатно. И это, конечно, не полный список.

Подарите праздник себе и своим близким! Приходите на концерт всей семьей и внесите свой посильный вклад в общее дело!