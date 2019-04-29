Зрителей ждут на благотворительный концерт "Мама жизнь подарила"

12 мая в 16.00 на сцене Русского театра состоится благотворительный гала-концерт «Мама жизнь подарила – 2019». Зрителей ждут лучшие песни, танцы, акробатические номера, музыка, номера оригинального жанра, сюрпризы, любимые актеры Русского театра и лучшие детские коллективы. В концерте примет участие особый гость из России, автор песен и исполнитель, участница конкурса «Голос» - Нина Веденина-Меэрсон, которая, как никто другой, знает проблемы и трудности особых детей.
Благотворительный концерт, посвященный Дню матери «Мама жизнь подарила», проводится уже в третий раз. Главным словом по-прежнему будет “мама”, и всё, что будет происходить на сцене – это признание в любви всем мамам и бабушкам, это море эмоций, любви, весеннего настроения, счастья – то, что всегда сопровождает концерты «Мама жизнь подарила».
Организатор концерта - благотворительный фонд ARTALLIANCE. Деньги, собранные за билеты, будут направлены на помощь детям с особенностями развития, на развитие их творческих способностей. Эти дети и сами принимали участие в концертах, которые проходили ранее. Занятия искусством требуют индивидуального подхода, специальных педагогов и обходятся слишком дорого. Концерт - это и сбор средств для новых репетиций, и шанс выйти на большую сцену, и просто настоящий красивый праздник для всех.
Собирает на сцене талантливых детей и взрослых и проводит концерт актриса Русского театра и учредитель фонда Лариса Саванкова. Благодаря двум проведённым концертам и привлечению спонсоров фонду удалось оказать целевую помощь для основной школы Кадака, в которой учится 165 детей с особенностями развития, оплатить восстановительное лечение ребёнка с генетическим заболеванием Алекса Буткова, приобрести специальный велосипед для Марии Миратти; была организована и оплачена поездка слепой школьницы Марилин Сальстрем и её преподавателя в рамках проекта «1000 эстонцев в Санкт-Петербурге»; Екатерина Савошко с финансовой помощью фонда смогла поучаствовать в международном турнире в Литве по спортивной акробатике, причем соревновалась среди обычных спортсменов и получила 2-е место. Более 200 человек из педагогов и семей, воспитывающих детей с особенностями развития, смогли посетить концерты бесплатно. И это, конечно, не полный список.
Подарите праздник себе и своим близким! Приходите на концерт всей семьей и внесите свой посильный вклад в общее дело!
Кроме того, организаторы приглашают принять участие и в создании афиши концерта: фотография или рисунок на тему «мама», присланный вами, может быть там. Конкурс продлится до 7 апреля. Подробности на странице фонда в Фейсбуке.