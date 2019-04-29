Пн, 29.04.2019
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Объемы розничной торговли за год ощутимо выросли

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Иллюстративное фото

ФОТО: Andres Haabu / Postimees

По данным Департамента статистики, в марте объем выручки предприятий розничной торговли в постоянных ценах вырос за год на 6 процентов до 603,6 млн евро.

На предприятиях по продаже промышленных товаров выручка выросла по сравнению с мартом 2018 года на 9 процентов, сообщили в Департаменте статистики. На рост выручки влияние оказал рост почти в большинстве отраслей, однако рост выручки предприятия по продаже товаров в интернете или по почте был ниже, чем в марте прошлого года.

Выручка больше всего выросла по сравнению с мартом 2018 года на 10 процентов в магазинах подержанных вещей и по продаже вне помещений магазинов (в киосках), на рынках и в непосредственной продаже, где рост за год составил 17 процентов. На 15 процентов выручка выросла в магазинах по продаже текстиля, одежды и обуви, на 13 процентов в магазинах товаров бытового потребления, домашней техники, скобяных изделий и стройматериалов, на 11 процентов в специализированных магазинах, где торгуют преимущественно компьютерами и устройствами к ним, книгами, спортивными товарами, играми, игрушками и прочим.

Выручка магазинов продовольственных товаров выросла за год на 1 процент, выручка предприятий по продаже в розницу моторного топлива на 7 процентов.

По сравнению с февралем в марте этого года выручка розницы выросла на 14 процентов.

На основании сезонно и календарно откорректированных данных, выручка предприятий розничной торговли выросла по сравнению с предыдущим месяцем на один процент.

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