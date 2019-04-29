Пн, 29.04.2019
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  • Галерея: процесс Сависаара продолжается, в суд явились Кофкин и Тедер

Галерея: процесс Сависаара продолжается, в суд явились Кофкин и Тедер

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Процесс Сависаара продолжается, теперь по тому же делу перед судом предстанут получившие обвинения бизнесмены. Сегодня в суд явились бизнесмены Александр Кофкин и Хиллар Тедер.

Госпрокуратура обвиняла Сависаара в использовании бюджетных средств Таллинна в личных целях и в интересах Центристской партии, то есть в присвоении в крупном размере, а также в получении четырех взяток, отмывании денег и принятии для Центристской партии запрещенного пожертвования в большом размере. Центристская партия находится под следствием как юридическое лицо, передает Postimees.

В даче Сависаару взятки Государственная прокуратура обвиняет предпринимателей Айвара Туулберга, Александра Кофкина, Хиллара Тедера и Велло Кунмана.

Бывшего председателя Таллиннского горсобрания Калева Калло прокуратура обвиняет в пособничестве получению и даче взятки, а экс-политика Виллу Рейльяна - в передаче Сависаара взятки.

Обвиняемым в содействии присвоению был и бывший заместитель старейшины Пыхья-Таллинна Прийт Кутсер, но в отношении него дело было прекращено.

Судебный процесс начался в Харьюском уездном суде 12 июня 2017 года, когда все обвиняемые заявили, что не признают себя виновными.  

Только Виллу Рельян признал свою вину, относительно него суд вынес решение в ходе согласительного производства. В октябре 2017 года уездный суд утвердил по делу о взяточничестве достигнутое Госпрокуратурой и Рельяном соглашение, согласно которому в качестве наказания последний должен выплатить государству чуть более 33 000 евро.

В декабре прошлого года из-за состояния здоровья Эдгар Сависаар был признан неподсудным.

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