Галерея: процесс Сависаара продолжается, в суд явились Кофкин и Тедер

Госпрокуратура обвиняла Сависаара в использовании бюджетных средств Таллинна в личных целях и в интересах Центристской партии, то есть в присвоении в крупном размере, а также в получении четырех взяток, отмывании денег и принятии для Центристской партии запрещенного пожертвования в большом размере. Центристская партия находится под следствием как юридическое лицо, передает Postimees.

В даче Сависаару взятки Государственная прокуратура обвиняет предпринимателей Айвара Туулберга, Александра Кофкина, Хиллара Тедера и Велло Кунмана.

Бывшего председателя Таллиннского горсобрания Калева Калло прокуратура обвиняет в пособничестве получению и даче взятки, а экс-политика Виллу Рейльяна - в передаче Сависаара взятки.

Обвиняемым в содействии присвоению был и бывший заместитель старейшины Пыхья-Таллинна Прийт Кутсер, но в отношении него дело было прекращено.

Судебный процесс начался в Харьюском уездном суде 12 июня 2017 года, когда все обвиняемые заявили, что не признают себя виновными.

Только Виллу Рельян признал свою вину, относительно него суд вынес решение в ходе согласительного производства. В октябре 2017 года уездный суд утвердил по делу о взяточничестве достигнутое Госпрокуратурой и Рельяном соглашение, согласно которому в качестве наказания последний должен выплатить государству чуть более 33 000 евро.