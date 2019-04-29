"Особый мир" приглашает на посадку деревьев

Высадка деревьев при участии подопечных "Особого мира" состоится 30 апреля в 15.00 в сквере близ Казанской церкви (около гостиницы "Олимпия", карта в приложении). В посадке примут участие старейшина района Кесклинн Владимир Свет и другие городские чиновники, а также представители волонтерских организаций: друзья и помощники "Особого мира".

"Добровольцы "Особого мира", которые являются родителями особых детей, служат примером для всех нас. Мы рады, что управа района Кесклинн может внести свой скромный вклад в большое дело, которое они делают для того, чтобы наше общество становилось лучше", - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

"С управой Кесклинн нас связывают давние и прочные отношения, - подчеркнула учредитель "Особого мира" Юлия Столберова. - Мы очень рады, что управа этого района сразу же откликнулась на нашу просьбу о помощи в проведении этого мероприятия и снабдила нас всем необходимым, поддержав и словом, и делом".