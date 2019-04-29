В американском Балтиморе открыли беспорядочную стрельбу по людям

Харрисон отметил, что нападение было исключительно целенаправленным, но не привел возможных мотивов случившегося. Стрельба произошла неподалеку от баптистской церкви, однако врио мэра Балтимора Джек Янг подчеркнул, что инцидент не имеет никакой религиозной подоплеки, сообщает DW.com .

Балтимор является одним из самых бедных и одновременно одним из наиболее криминальных крупных городов США. Он уже десятилетиями страдает от насилия со стороны криминальных группировок, связанных с наркомафией. За последние два года в Балтиморе ежегодно совершалось более 300 убийств.